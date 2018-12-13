За родинним бізнесом депутата Рибалки тягнеться шлейф судових справ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. За останні три роки ТОВ "Нова компанія-2006" фігурувало в 106 кримінальних судових справах. Про це свідчать дані YouControl, передає УНН.
Всього у компанії 126 судових справ за останні три роки, підрахувала аналітична система YouControl.
Розмір статутного капіталу "Нова компанія-2006" становить 35 тис. грн.
ТОВ "Нова компанія-2006", згідно з ухвалою Печерського райсуду, входить до складу снекової корпорації S.Group, що контролюється родиною депутата від РПЛ Сергія Рибалки.
Засновник компанії - Дмитро Журавель.
Нагадаємо, сімейна компанія Рибалки ТОВ “Чиста планета” провела близько 25 офшорних операцій.
Ще одна фірма — ТОВ “Снек експорт” — фігурує у кримінальному провадженні СБУ за підозрою у фінансуванні тероризму. Слідчі встановили факт постачання снеків сімейного бізнесу Рибалки на окуповані території так званої “ЛНР”.