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За родинним бізнесом депутата Рибалки тягнеться шлейф судових справ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. За останні три роки ТОВ "Нова компанія-2006" фігурувало в 106 кримінальних судових справах. Про це свідчать дані YouControl, передає УНН.

За родинним бізнесом депутата Рибалки тягнеться шлейф судових справ

Всього у компанії 126 судових справ за останні три роки, підрахувала аналітична система YouControl.

Розмір статутного капіталу "Нова компанія-2006" становить 35 тис. грн.

ТОВ "Нова компанія-2006", згідно з ухвалою Печерського райсуду, входить до складу снекової корпорації S.Group, що контролюється родиною депутата від РПЛ Сергія Рибалки.

Засновник компанії - Дмитро Журавель.

Нагадаємо, сімейна компанія Рибалки ТОВ “Чиста планета” провела близько 25 офшорних операцій.

Ще одна фірма — ТОВ “Снек експорт” — фігурує у кримінальному провадженні СБУ за підозрою у фінансуванні тероризму. Слідчі встановили факт постачання снеків сімейного бізнесу Рибалки на окуповані території так званої “ЛНР”.

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