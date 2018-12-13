За семейным бизнесом депутата Рыбалки тянется шлейф судебных дел
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. За последние три года ООО "Новая компания-2006" фигурировало в 106 уголовных судебных делах. Об этом свидетельствуют данные YouControl, передает УНН.
Всего в компании 126 судебных дел за последние три года, подсчитала аналитическая система YouControl.
Размер уставного капитала "Новая компания-2006" составляет 35 тыс. грн.
ООО "Новая компания-2006", согласно постановлению Печерского райсуда, входит в состав снековой компании S.Group, контролируемой семьей депутата от РПЛ Сергея Рыбалки.
Основатель компании - Дмитрий Журавель.
Напомним, семейная компания Рыбалки ООО "Чистая планета" провела около 25 оффшорных операций.
Еще одна фирма - ООО "Снэк Экспорт" - фигурирует в уголовном производстве СБУ по подозрению в финансировании терроризма. Следователи установили факт поставки снеков семейного бизнеса Рыбалки на оккупированные территории так называемой "ЛНР".