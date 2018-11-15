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Сімейна компанія радикала Рибалки провела близько 25 офшорних операцій - аналітика

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Протягом останніх 12 місяців ТОВ "Чиста планета" здійснило близько 25 операцій з офшорними юрисдикціями. Про це свідчать дані аналітичного порталу YouControl, передає УНН.

"Протягом останніх доступних 12 місяців компанія провела 20-25 операцій з офшорами, визнаними в Україні", - повідомляється на YouControl.

Також, на порталі вказано те, що за останні три роки ТОВ "Чиста планета" фігурувало у 128 кримінальних судових справах.

Всього у компанії 156 судових справ за останні три роки, підрахувала аналітична система YouControl.

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Додамо, що статутний капітал ТОВ "Чиста планета" становить 600 тис. грн. Кінцевим бенефіціарним власником компанії є Олександр Лаврінець.

Згідно з даними YouControl, ТОВ "Чиста планета" входить до складу снекової корпорації S.Group, що контролюється родиною депутата від РПЛ Сергія Рибалки.

Нагадаємо, влада Дніпра намагається повернути землю біля річки, забудовану афілійованими з Рибалкою компаніями.

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