Влада Дніпра намагається повернути землю біля річки, забудовану афілійованими з Рибалкою компаніями

Відзначається, що в лютому 2007 року тоді ще Дніпропетровська міськрада передала фірмі "Міський сад" в оренду на два роки 2,6106 га землі на Набережній Перемоги в районі будинків №94-96. Ділянку передали для будівництва водноспортивного комплексу.

Пізніше, в квітні 2009 року згідно з рішенням Дніпропетровської міськради, фірмі "Міський сад" дали в оренду на три роки ще одну ділянку в районі Набережної Перемоги №96-100.

Потім, у січні 2010 року, Господарський суд Дніпропетровської області визнав за фірмою "Міський сад" право власності на будівлі водноспортивного комплексу, без введення їх в експлуатацію. А коли в червні 2010 року компанія "Міський сад" була ліквідована, всі права перейшли на дві фірми - "Атлант-2009" і "Парк Дружби", нагадує видання.

"При цьому термін оренди двох ділянок продовжили до червня 2025 року", - йдеться в повідомленні.

Через 7 років, а саме - в листопаді 2017 року, на ділянки виїхала комісія міськради Дніпра. З'ясувалося, що одна з ділянок захаращена сміттям, на другій є майданчик для гри в футбол та електроопори. За фактом незаконного будівництва відкрили кримінальне провадження, а самі ділянки визнали речовими доказами.

Також повідомляється, що в рамках справи Бабушкінським райсудом Дніпра було накладено арешт на ділянки.

Однак в травні поточного року рішення скасували. Друга спроба накласти арешт була в червні, але суддя Індустріального райсуду Лариса Бельченко клопотання прокуратури не підтримала.

У зв'язку з цим влада Дніпра вирішила піти іншим шляхом - вона подали скаргу до Дніпропетровського апеляційного госпсуду з проханням визнати початкові рішення Господарського суду незаконними.

Відзначається, що серед засновників фірми "Міський сад", з якої і почалася історія оренди, були мама і сестра нардепа Сергія Рибалка - Євгенія Рибалка та Ольга Кривохатько. Обидві мали частки в компанії до 20%.

Більш того, як свідчать дані з реєстрів, інші засновники вже ліквідованого ТОВ "Міський сад" також пов'язані з сімейним бізнесом нардепа Рибалки.

Наприклад, один із засновників цієї компанії - Сергій Вишницький - паралельно є засновником ТОВ "Самоцвіт" (13473378), яке, в свою чергу, займається торгівлею продуктами і входить в орбіту компаній снекового бізнесу депутата.

Ще один засновник ліквідованого ТОВ "Міський сад" - Олексій Шмигленко - раніше керував ТОВ "Чиста планета" і сьогодні є керівником ТОВ "Продекспорт-2009". Обидві компанії також входять в орбіту снекового бізнесу депутата Рибалки.

Крім цього, засновником і керівником ТОВ "Атлант-2009" (ЄДРПОУ 36640426) (фігурує в справі про незаконну забудову Дніпра) є Ольга Вишницька, яка може бути родичкою Сергія Вишницького (співзасновник фірми "Міський сад" і "Самоцвіт").

Таки чином, можна припустити, що за незаконную, як стверджує слідство і Дніпровська міськрада, забудовою на набережній Дніпра стоять інтереси сімейного бізнесу народного депутата Сергія Рибалки.