Влада Дніпра намагається повернути землю біля річки, забудовану афілійованими з Рибалкою компаніями
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Дніпровська міська рада вирішила оскаржити рішення місцевого господарського суду про визнання за фірмою "Міський сад" права власності на будівлі водоспортивного комплексу на березі Дніпра, передає УНН з посиланням на dengi.informator.
Відзначається, що в лютому 2007 року тоді ще Дніпропетровська міськрада передала фірмі "Міський сад" в оренду на два роки 2,6106 га землі на Набережній Перемоги в районі будинків №94-96. Ділянку передали для будівництва водноспортивного комплексу.
Пізніше, в квітні 2009 року згідно з рішенням Дніпропетровської міськради, фірмі "Міський сад" дали в оренду на три роки ще одну ділянку в районі Набережної Перемоги №96-100.
Потім, у січні 2010 року, Господарський суд Дніпропетровської області визнав за фірмою "Міський сад" право власності на будівлі водноспортивного комплексу, без введення їх в експлуатацію. А коли в червні 2010 року компанія "Міський сад" була ліквідована, всі права перейшли на дві фірми - "Атлант-2009" і "Парк Дружби", нагадує видання.
"При цьому термін оренди двох ділянок продовжили до червня 2025 року", - йдеться в повідомленні.
Через 7 років, а саме - в листопаді 2017 року, на ділянки виїхала комісія міськради Дніпра. З'ясувалося, що одна з ділянок захаращена сміттям, на другій є майданчик для гри в футбол та електроопори. За фактом незаконного будівництва відкрили кримінальне провадження, а самі ділянки визнали речовими доказами.
Також повідомляється, що в рамках справи Бабушкінським райсудом Дніпра було накладено арешт на ділянки.
Однак в травні поточного року рішення скасували. Друга спроба накласти арешт була в червні, але суддя Індустріального райсуду Лариса Бельченко клопотання прокуратури не підтримала.
У зв'язку з цим влада Дніпра вирішила піти іншим шляхом - вона подали скаргу до Дніпропетровського апеляційного госпсуду з проханням визнати початкові рішення Господарського суду незаконними.
Відзначається, що серед засновників фірми "Міський сад", з якої і почалася історія оренди, були мама і сестра нардепа Сергія Рибалка - Євгенія Рибалка та Ольга Кривохатько. Обидві мали частки в компанії до 20%.
Більш того, як свідчать дані з реєстрів, інші засновники вже ліквідованого ТОВ "Міський сад" також пов'язані з сімейним бізнесом нардепа Рибалки.
Наприклад, один із засновників цієї компанії - Сергій Вишницький - паралельно є засновником ТОВ "Самоцвіт" (13473378), яке, в свою чергу, займається торгівлею продуктами і входить в орбіту компаній снекового бізнесу депутата.
Ще один засновник ліквідованого ТОВ "Міський сад" - Олексій Шмигленко - раніше керував ТОВ "Чиста планета" і сьогодні є керівником ТОВ "Продекспорт-2009". Обидві компанії також входять в орбіту снекового бізнесу депутата Рибалки.
Крім цього, засновником і керівником ТОВ "Атлант-2009" (ЄДРПОУ 36640426) (фігурує в справі про незаконну забудову Дніпра) є Ольга Вишницька, яка може бути родичкою Сергія Вишницького (співзасновник фірми "Міський сад" і "Самоцвіт").
Таки чином, можна припустити, що за незаконную, як стверджує слідство і Дніпровська міськрада, забудовою на набережній Дніпра стоять інтереси сімейного бізнесу народного депутата Сергія Рибалки.