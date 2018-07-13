Власти Днепра пытаются вернуть землю у реки, застроенную аффилированными с Рыбалкой компаниями

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Днепровский городской совет решил обжаловать решение местного хозсуда о признании за фирмой "Міський сад" права собственности на здания водоспортивного комплекса на берегу Днепра, передает УНН со ссылкой на dengi.informator.

Отмечается, что в феврале 2007 года тогда еще Днепропетровский горсовет передал фирме “Міський сад” в аренду на два года 2,6106 га земли по ул.Набережной Победы в районе домов № 94-96. Участок передали для строительства водноспортивного комплекса.

Позже, в апреле 2009 года согласно решению Днепропетровского горсовета, фирме “Міський сад” дали в аренду на три года еще один участок в районе ул.Набережной Победы № 96-100.

Затем, в январе 2010 года, Хозяйственный суд Днепропетровской области признал за фирмой “Міський сад” право собственности на здания водноспортивного комплекса, без введения их в эксплуатацию. А когда в июне 2010 года компания “Міський сад” была ликвидирована, все права перешли на две фирмы — “Атлант-2009” и “Парк Дружби”, напоминает издание.

“При этом срок аренды двух участков продлили до июня 2025 года”, — говорится в сообщении.

Спустя 7 лет, а именно — в ноябре 2017 года, на участки выехала комиссия горсовета Днепра. Выяснилось, что один из участков захламлен мусором, на втором — есть площадка для игры в футбол и электроопоры. По факту незаконного строительства открыли уголовное дело, а сами участки признали вещественными доказательствами.

Также сообщается, что в рамках дела Бабушкинским райсудом Днепра был наложен арест на участки.

Однако в мае текущего года решение отменили. Вторая попытка наложить арест была в июне, но судья Индустриального райсуда Лариса Бельченко ходатайство прокуратуры не поддержала.

В связи с этим власти Днепра решили пойти иным путем — они подали жалобу в Днепропетровский апелляционный хозсуд с просьбой признать первоначальные решения Хозяйственного суда незаконными.

Отмечается, что среди учредителей фирмы “Міський сад”, с которой и началась история аренды, были мама и сестра нардепа Сергея Рыбалка — Евгения Рыбалка и Ольга Кривохатько. Обе имели доли в компании по 20%.

Более того, как свидетельствуют данные из реестров, другие основатели уже ликвидированного ООО "“Міський сад” также связаны с семейным бизнесом нардепа Рыбалки.

Например, один из основателей этой компании — Сергей Вишницкий — параллельно является учредителем ООО “Самоцвет” (13473378), которое, в свою очередь, занимается торговлей продуктами и входит в орбиту компаний снекового бизнеса депутата.

Еще один основатель ликвидированного ООО “Міський сад”- Алексей Шмыгленко — ранее руководил ООО “Чистая планета” и сегодня является руководителем ООО “Продэкспорт-2009”. Обе компании также входят в орбиту снекового бизнеса депутата Рыбалки.

Кроме этого, основателем и руководителем ООО “Атлант-2009” (ЕГРПОУ 36640426) (фигурирует в деле о незаконной застройке Днепра) является Ольга Вишницкая, которая может быть родственницей Сергея Вишницкого (соучредитель фирмы “Міський сад” и “Самоцвет”).

Таки образом, можно предположить, что за незаконной, как утверждает следствие и Днепровский горсовет, застройкой набережной Днепра стоят интересы семейного бизнеса народного депутата Сергея Рыбалки.

Украинские Национальные Новости

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