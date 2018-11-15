Семейная компания радикала Рыбалки провела около 25 оффшорных операций - аналитика
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В течение последних 12 месяцев ООО "Чистая планета" осуществило около 25 операций с оффшорными юрисдикциями. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала YouControl, передает УНН.
"В течение последних доступных 12 месяцев компания провела 20-25 операций с оффшорами, признанными в Украине", - сообщается на YouControl.
Также, на портале указано, что за последние три года ООО "Чистая планета" фигурировало в 128 уголовных судебных делах.
Всего у компании 156 судебных дел за последние три года, подсчитала аналитическая система YouControl.
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Добавим, что уставный капитал ООО "Чистая планета" составляет 600 тыс. грн. Конечным бенефициарным владельцем компании является Александр Лавринец.
Согласно данным YouControl, ООО "Чистая планета" входит в состав снековой компании S.Group, контролируемой семьей депутата от РПЛ Сергея Рыбалки.
Напомним, власти Днепра пытаются вернуть землю у реки, застроенную аффилированными с Рыбалкой компаниями.