Компания Трампа продаст отель в Нью-Йорке

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 60985 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 39874 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 50919 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 60505 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 111613 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 113584 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 139230 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107286 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108717 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113317 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Актуальное
Компания Трампа продаст отель в Нью-Йорке

Компания Трампа продаст отель в Нью-Йорке

Киев  •  УНН

 • 10109 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Компания президента США Дональда Трампа, Trump Organization, продаст отель SoHo в небоскребе Нью-Йорке. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на заявление организации, передает УНН.

Как отмечается, компания заключила соглашение, которое позволит ей "избавиться" от недвижимости до конца нынешнего ноября. В частности, она разорвет контракт с владельцем небоскреба.

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По данным издания продажа состоялась из-за низких прибыли отеля, которые, в свою очередь, снизились из-за непопулярности республиканца-Трампа в Нью-Йорке, традиционно поддерживает демократов.

Напомним, Секретная служба США переехала с "Трамп-Тауэр" в Нью-Йорке в уличный трейлер из-за спора с Trump Organization за аренду.

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