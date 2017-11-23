Компания Трампа продаст отель в Нью-Йорке

Как отмечается, компания заключила соглашение, которое позволит ей "избавиться" от недвижимости до конца нынешнего ноября. В частности, она разорвет контракт с владельцем небоскреба.

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По данным издания продажа состоялась из-за низких прибыли отеля, которые, в свою очередь, снизились из-за непопулярности республиканца-Трампа в Нью-Йорке, традиционно поддерживает демократов.

Напомним, Секретная служба США переехала с "Трамп-Тауэр" в Нью-Йорке в уличный трейлер из-за спора с Trump Organization за аренду.