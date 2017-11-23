Компанія Трампа продасть готель в Нью-Йорку

Як зазначається, компанія уклала угоду, яка дозволить їй "позбутися" від нерухомості до кінця нинішнього листопада. Зокрема, вона розірве контракт з власником хмарочоса.

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За даними видання продаж відбувся через низькі прибутки готелю, які, в свою чергу, знизилися через непопулярність республіканця-Трампа в Нью-Йорку, що традиційно підтримує демократів.

Нагадаємо, Секретна служба США переїхала з "Трамп-тауер" в Нью-Йорку в вуличний трейлер через суперечку з Trump Organization за оренду.