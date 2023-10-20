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Компания Nestlé закрывает фабрику по производству детских смесей из-за резкого падения рождаемости в Китае

Киев • УНН

 • 388252 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Nestlé планирует закрыть один из своих заводов, производящих детские смеси, ссылаясь на резкое падение рождаемости в Китае, что является новым примером далеко идущих последствий демографического кризиса в стране. Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN.

Компания Nestlé закрывает фабрику по производству детских смесей из-за резкого падения рождаемости в Китае

Детали 

Крупнейшая в мире пищевая компания заявила в среду, что закроет свою фабрику детских смесей Wyeth Nutrition в Аскетоне, городе в Ирландии, к первому кварталу 2026 года, если не найдется покупатель. Завод производит детские смеси исключительно для экспорта на рынки Азии.

Объявление дает новое понимание того, как сокращение населения Китая может повлиять на западные компании, которые продают товары и услуги в стране. Старение населения уже давит на экономический рост Китая, и политики обеспокоены тем, что сокращение рабочей силы может угрожать экономической и социальной стабильности в долгосрочной перспективе.

«Количество новорожденных в Китае резко сократилось с примерно 18 миллионов в год в 2016 году до менее чем 9 миллионов в 2023 году», — говорится в заявлении Nestlé. «Рынок, который ранее зависел от импортных детских смесей, также наблюдает быстрый рост продукции местного производства».

Центр исследований и разработок Nestlé на заводе будет закрыт годом ранее. Работа на обоих предприятиях будет перенесена на имеющиеся заводы в Китае и Швейцарии.

Запланированное закрытие ставит под угрозу 542 рабочих места, и Nestlé сообщила, что начнет «процесс консультаций» с сотрудниками. «Параллельно во время этой консультации мы остаемся открытыми для подходов от надежного покупателя», — добавила компания.

Дополнение

В этом году мировые продажи Nestlé пострадали из-за роста цен на ее продукцию, которая включает кофе Nescafé и шоколадные батончики KitKat.

Рост продаж за первые девять месяцев года, о котором компания сообщила в четверг, не оправдал ожиданий аналитиков, что привело к падению ее акций более чем на 2%.

Продажи выросли на 7,8% по сравнению с предыдущим годом на аналогичной или «органической» основе, что устраняет влияние приобретений, курсовых колебаний и других изменений. Цены выросли на 8,4%.

«Рост [продаж - ред.] был обусловлен ценообразованием, поскольку мы продолжали ориентироваться на исторические уровни инфляции», — сказал генеральный директор Марк Шнайдер в заявлении.

Если говорить проще, общий объем продаж упал на 0,4% до 68,8 миллиарда швейцарских франков (76,6 миллиарда долларов).

Кроме того, Nestlé сообщила, что временно закрыла фабрику в Израиле в качестве «меры предосторожности», но теперь завод снова работает.

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