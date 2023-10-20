Компанія Nestlé закриває фабрику з виробництва дитячих сумішей через різке падіння народжуваності в Китаї

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Найбільша у світі харчова компанія заявила в середу, що закриє свою фабрику дитячих сумішей Wyeth Nutrition в Аскетоні, місті в Ірландії, до першого кварталу 2026 року, якщо не знайдеться покупець. Завод виготовляє дитячі суміші виключно для експорту на ринки Азії.

Оголошення дає нове розуміння того, як скорочення населення Китаю може вплинути на західні компанії, які продають товари та послуги в країні. Старіння населення вже тисне на економічне зростання Китаю, і політики стурбовані тим, що скорочення робочої сили може загрожувати економічній і соціальній стабільності в довгостроковій перспективі.

«Кількість новонароджених у Китаї різко скоротилася з приблизно 18 мільйонів на рік у 2016 році до менш ніж 9 мільйонів у 2023 році», — йдеться у заяві Nestlé. «Ринок, який раніше залежав від імпортних дитячих сумішей, також спостерігає швидке зростання продукції місцевого виробництва».

Центр досліджень і розробок Nestlé на заводі буде закритий роком раніше. Робота на обох підприємствах буде перенесена на наявні заводи в Китаї та Швейцарії.

Заплановане закриття ставить під загрозу 542 робочих місця, і Nestlé повідомила, що почне «процес консультацій» зі співробітниками. «Паралельно під час цієї консультації ми залишаємося відкритими для підходів від надійного покупця», — додала компанія.

Доповнення

Цього року світові продажі Nestlé постраждали через зростання цін на її продукцію, яка включає каву Nescafé і шоколадні батончики KitKat.

Зростання продажів за перші дев'ять місяців року, про яке компанія повідомила в четвер, не виправдало очікувань аналітиків, що призвело до падіння її акцій більш ніж на 2%.

Продажі зросли на 7,8% у порівнянні з попереднім роком на аналогічній або «органічній» основі, що усуває вплив придбань, курсових коливань та інших змін. Ціни зросли на 8,4%.

«Зростання [продажів - ред.] було зумовлене ціноутворенням, оскільки ми продовжували орієнтуватися на історичні рівні інфляції», — сказав генеральний директор Марк Шнайдер у заяві.

Якщо говорити простіше, загальний обсяг продажів впав на 0,4% до 68,8 мільярда швейцарських франків (76,6 мільярда доларів).

Крім того, Nestlé повідомила, що тимчасово закрила фабрику в Ізраїлі як «запобіжний захід», але тепер завод знову працює.

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