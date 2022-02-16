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Компания Маска Neuralink ответила на обвинения в жестоком обращении с животными

Компания Маска Neuralink ответила на обвинения в жестоком обращении с животными

Киев • УНН

 • 18498 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Компания Илона Маска Neuralink, которая занимается разработкой чипа для мозга, ответила на обвинения в жестоком обращении с обезьянами, на которых тестировались мозговые чипы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В компании заявили, что у них нет другого способа испытать мозговые импланты, кроме, как на животных. Neuralink сообщили, что уделяют максимум внимания благополучию каждого подопытного.

“Все новые медицинские устройства и методы лечения должны быть протестированы на животных, прежде чем их можно будет с этической точки зрения испытать на людях,” — отметили в компании.

Также они добавили, что компания никогда не получала негативных отзывов от Министерства сельского хозяйства США после проверок ее объектов, и программы ухода за животными.

Контекст

Комитет врачей за ответственную медицину (Physicians Committee for Responsible Medicine) подал в суд на компании американского предпринимателя Илона Маска по производству мозговых чипов Neuralink за нарушение федерального закона о защите животных.

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