Компания Маска Neuralink ответила на обвинения в жестоком обращении с животными

Детали

В компании заявили, что у них нет другого способа испытать мозговые импланты, кроме, как на животных. Neuralink сообщили, что уделяют максимум внимания благополучию каждого подопытного.

“Все новые медицинские устройства и методы лечения должны быть протестированы на животных, прежде чем их можно будет с этической точки зрения испытать на людях,” — отметили в компании.

Также они добавили, что компания никогда не получала негативных отзывов от Министерства сельского хозяйства США после проверок ее объектов, и программы ухода за животными.

Контекст

Комитет врачей за ответственную медицину (Physicians Committee for Responsible Medicine) подал в суд на компании американского предпринимателя Илона Маска по производству мозговых чипов Neuralink за нарушение федерального закона о защите животных.