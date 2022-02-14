На компанію Маска Neuralink подали до суду за жорстоке поводження з мавпами
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Комітет лікарів за відповідальну медицину (Physicians Committee for Responsible Medicine) подав до суду на компанію американського підприємця Ілона Маска з виробництва мозкових чіпів Neuralink за порушення федерального закону про захист тварин. Про це повідомило видання Insider із посиланням на звіт комітету, інформує УНН.
Деталі
Як зазначили, під час експериментів мавпам імплантовували мозкові чіпи Neuralink. Зокрема, одній з мавп просвердлили отвори в черепі та вживили в мозок електроди, щоб вивчити реакції мозку. Після операції у тварини розвинулася шкірна інфекція, тому її довелося приспати.
В іншої мавпи під час розтину бракувало пальців рук та ніг. Імовірно їх ампутували після тяжкої травми чи сильної гематоми. Після цього мавпу "випадково вбили" під час чергового експерименту.
У ще одному звіті описано, що самиці макаки вживили в мозок електроди, після чого у неї почалося сильне блювання та задишка. За кілька днів дослідники написали, що тварина "знепритомніла від виснаження або втоми", згодом її приспали. Розтин засвідчив, що мавпа загинула від крововиливу в мозок.
Як повідомили в організації, понад 15 з 23 мавп було приспано вже до 2020 року.
Нагадаємо
Гонконг планує вбити 2000 тварин, які захворіли на COVID-19.