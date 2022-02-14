На компанию Маска Neuralink подали в суд за жестокое обращение с обезьянами

Детали

Как отметили, во время экспериментов обезьянам имплантировали мозговые чипы Neuralink. В частности, одной из обезьян просверлили отверстия в черепе и вживили в мозг электроды, чтобы изучить реакции мозга. После операции у животного развилась кожная инфекция, поэтому его пришлось усыпить.

У другой обезьяны во время вскрытия не хватало пальцев рук и ног. Предположительно их ампутировали после тяжелой травмы или сильной гематомы. После этого обезьяну "случайно убили" во время очередного эксперимента.

В еще одном отчете описано, что самке макаки вживили в мозг электроды, после чего у нее началась сильная рвота и одышка. Через несколько дней исследователи написали, что животное "потеряло сознание от истощения или усталости", впоследствии его усыпили. Вскрытие показало, что обезьяна погибла от кровоизлияния в мозг.

Как сообщили в организации, более 15 из 23 обезьян усыпили уже к 2020 году.

Напомним

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