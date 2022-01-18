Гонконг планує вбити 2000 тварин, які захворіли на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Влада Гонконгу заявила у вівторок, що вона вб'є близько 2000 дрібних тварин, у тому числі хом'яків, після того, як кілька з них здали позитивний результат на коронавірус у зоомагазині, де також був заражений співробітник. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.
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За словами представників Департаменту сільського господарства, рибальства та охорони природи, місто також припинить продаж хом'яків та імпорт дрібних ссавців. Співробітник зоомагазину здав позитивний результат на "Delta"-варіант у понеділок, і кілька хом'яків, імпортованих з Нідерландів у магазині, також мали позитивний результат.
За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, тварини, не відіграють значної ролі у поширенні коронавірусу. Але влада Гонконгу заявила, що не виключає передачі вірусу від тварин до людини.
"Ми не можемо виключити можливість того, що власник магазину справді заразився від хом'яків", - сказав контролер Центру охорони здоров'я Едвін Цуй.
"Не цілуйте своїх вихованців", - додав він.
За словами чиновників, як запобіжний захід покупцям, які купили хом'яків у магазині після 7 січня, будуть відстежені і піддані обов'язковому карантину і повинні будуть передати своїх хом'яків владі для присипання.
Вони заявили, що всі зоомагазини в Гонконгу повинні припинити продаж хом'яків і що близько 2000 дрібних ссавців, включаючи хом'яків та шиншил, будуть "гуманно вбиті".
Покупці, які купили хом'яків у Гонконгу з 22 грудня, будуть піддані обов'язковому тестуванню, і їм настійно рекомендується не зв'язуватися з іншими, поки їх тести не дадуть негативного результату. Якщо їх хом'ячки матимуть позитивний результат, їх помістять на карантин.
Що передувало
Гонконг бореться з локальним спалахом Omicron, причиною якого стали кілька членів екіпажу Cathay Pacific, які обідали в барах та ресторанах по всьому місту, перш ніж здали позитивний результат на Omicron.
Уряд оголосив пізно ввечері в понеділок, що дві колишні бортпровідниці були заарештовані за те, що залишили свої будинки під час карантину, а пізніше вони підтвердили наявність коронавірусної інфекції. Їх роботодавця не назвали, але повідомили, що вони прибули із США 24 та 25 грудня і "вели непотрібні дії", перебуваючи під медичним наглядом.
Арешти відбулися після того, як Cathay Pacific заявила, що звільнила двох членів екіпажу за порушення протоколів з коронавірусу. Раніше компанія вибачилася і назвала свої дії "надзвичайно розчаровуючими". У січні компанії довелося скоротити рейси – як пасажирські, так і вантажні – через посилення обмежень через коронавірус.
Справу арештованих буде розглянуто в суді 9 лютого. Якщо їх визнають винними у порушенні протиепідемічних правил, їм може загрожувати до шести місяців ув'язнення та штраф у розмірі до 5000 гонконгських доларів (642 долари США).
Раніше в Гонконгу деякі члени екіпажів повітряних та морських суден могли ізолюватися вдома відповідно до винятків із карантину. 31 грудня правила було посилено, і члени екіпажу мають ізолюватися у спеціально відведеному карантинному готелі приблизно на тиждень.