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Гонконг планує вбити 2000 тварин, які захворіли на COVID-19

Гонконг планує вбити 2000 тварин, які захворіли на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Влада Гонконгу заявила у вівторок, що вона вб'є близько 2000 дрібних тварин, у тому числі хом'яків, після того, як кілька з них здали позитивний результат на коронавірус у зоомагазині, де також був заражений співробітник. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

За словами представників Департаменту сільського господарства, рибальства та охорони природи, місто також припинить продаж хом'яків та імпорт дрібних ссавців. Співробітник зоомагазину здав позитивний результат на "Delta"-варіант у понеділок, і кілька хом'яків, імпортованих з Нідерландів у магазині, також мали позитивний результат.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, тварини, не відіграють значної ролі у поширенні коронавірусу. Але влада Гонконгу заявила, що не виключає передачі вірусу від тварин до людини.

"Ми не можемо виключити можливість того, що власник магазину справді заразився від хом'яків", - сказав контролер Центру охорони здоров'я Едвін Цуй.

"Не цілуйте своїх вихованців", - додав він.

За словами чиновників, як запобіжний захід покупцям, які купили хом'яків у магазині після 7 січня, будуть відстежені і піддані обов'язковому карантину і повинні будуть передати своїх хом'яків владі для присипання.

Вони заявили, що всі зоомагазини в Гонконгу повинні припинити продаж хом'яків і що близько 2000 дрібних ссавців, включаючи хом'яків та шиншил, будуть "гуманно вбиті".

Покупці, які купили хом'яків у Гонконгу з 22 грудня, будуть піддані обов'язковому тестуванню, і їм настійно рекомендується не зв'язуватися з іншими, поки їх тести не дадуть негативного результату. Якщо їх хом'ячки матимуть позитивний результат, їх помістять на карантин.

Що передувало

Гонконг бореться з локальним спалахом Omicron, причиною якого стали кілька членів екіпажу Cathay Pacific, які обідали в барах та ресторанах по всьому місту, перш ніж здали позитивний результат на Omicron.

Уряд оголосив пізно ввечері в понеділок, що дві колишні бортпровідниці були заарештовані за те, що залишили свої будинки під час карантину, а пізніше вони підтвердили наявність коронавірусної інфекції. Їх роботодавця не назвали, але повідомили, що вони прибули із США 24 та 25 грудня і "вели непотрібні дії", перебуваючи під медичним наглядом.

Арешти відбулися після того, як Cathay Pacific заявила, що звільнила двох членів екіпажу за порушення протоколів з коронавірусу. Раніше компанія вибачилася і назвала свої дії "надзвичайно розчаровуючими". У січні компанії довелося скоротити рейси – як пасажирські, так і вантажні – через посилення обмежень через коронавірус.

Справу арештованих буде розглянуто в суді 9 лютого. Якщо їх визнають винними у порушенні протиепідемічних правил, їм може загрожувати до шести місяців ув'язнення та штраф у розмірі до 5000 гонконгських доларів (642 долари США).

Раніше в Гонконгу деякі члени екіпажів повітряних та морських суден могли ізолюватися вдома відповідно до винятків із карантину. 31 грудня правила було посилено, і члени екіпажу мають ізолюватися у спеціально відведеному карантинному готелі приблизно на тиждень.

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