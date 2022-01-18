Гонконг планує вбити 2000 тварин, які захворіли на COVID-19

Деталі

За словами представників Департаменту сільського господарства, рибальства та охорони природи, місто також припинить продаж хом'яків та імпорт дрібних ссавців. Співробітник зоомагазину здав позитивний результат на "Delta"-варіант у понеділок, і кілька хом'яків, імпортованих з Нідерландів у магазині, також мали позитивний результат.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, тварини, не відіграють значної ролі у поширенні коронавірусу. Але влада Гонконгу заявила, що не виключає передачі вірусу від тварин до людини.

"Ми не можемо виключити можливість того, що власник магазину справді заразився від хом'яків", - сказав контролер Центру охорони здоров'я Едвін Цуй.

"Не цілуйте своїх вихованців", - додав він.

За словами чиновників, як запобіжний захід покупцям, які купили хом'яків у магазині після 7 січня, будуть відстежені і піддані обов'язковому карантину і повинні будуть передати своїх хом'яків владі для присипання.

Вони заявили, що всі зоомагазини в Гонконгу повинні припинити продаж хом'яків і що близько 2000 дрібних ссавців, включаючи хом'яків та шиншил, будуть "гуманно вбиті".

Покупці, які купили хом'яків у Гонконгу з 22 грудня, будуть піддані обов'язковому тестуванню, і їм настійно рекомендується не зв'язуватися з іншими, поки їх тести не дадуть негативного результату. Якщо їх хом'ячки матимуть позитивний результат, їх помістять на карантин.

Що передувало

Гонконг бореться з локальним спалахом Omicron, причиною якого стали кілька членів екіпажу Cathay Pacific, які обідали в барах та ресторанах по всьому місту, перш ніж здали позитивний результат на Omicron.

Уряд оголосив пізно ввечері в понеділок, що дві колишні бортпровідниці були заарештовані за те, що залишили свої будинки під час карантину, а пізніше вони підтвердили наявність коронавірусної інфекції. Їх роботодавця не назвали, але повідомили, що вони прибули із США 24 та 25 грудня і "вели непотрібні дії", перебуваючи під медичним наглядом.

Арешти відбулися після того, як Cathay Pacific заявила, що звільнила двох членів екіпажу за порушення протоколів з коронавірусу. Раніше компанія вибачилася і назвала свої дії "надзвичайно розчаровуючими". У січні компанії довелося скоротити рейси – як пасажирські, так і вантажні – через посилення обмежень через коронавірус.

Справу арештованих буде розглянуто в суді 9 лютого. Якщо їх визнають винними у порушенні протиепідемічних правил, їм може загрожувати до шести місяців ув'язнення та штраф у розмірі до 5000 гонконгських доларів (642 долари США).

Раніше в Гонконгу деякі члени екіпажів повітряних та морських суден могли ізолюватися вдома відповідно до винятків із карантину. 31 грудня правила було посилено, і члени екіпажу мають ізолюватися у спеціально відведеному карантинному готелі приблизно на тиждень.