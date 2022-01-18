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Гонконг планирует убить 2000 животных, которые заболели на COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 января. УНН. Власти Гонконга заявили во вторник, что они убьют около 2000 мелких животных, в том числе хомяков, после того, как несколько из них сдали положительный результат на коронавирус в зоомагазине, где также был заражен сотрудник. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

По словам представителей Департамента сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы, город также прекратит продажу хомяков и импорт мелких млекопитающих. Сотрудник зоомагазина сдал положительный результат на "Delta"-вариант в понедельник, и несколько хомяков, импортированных из Нидерландов в магазине, также имели положительный результат.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, животные, не играют значительной роли в распространении коронавируса. Но власти Гонконга заявили, что не исключают передачи вируса от животных к человеку.

"Мы не можем исключить возможность того, что владелец магазина действительно заразился от хомяков", - сказал контролер Центра охраны здоровья Эдвин Цуй.

"Не целуйте своих питомцев", - добавил он.

По словам чиновников, как мера покупателям, которые купили хомячков в магазине после 7 января, будут отслежены и подвергнуты обязательному карантину и должны будут передать своих хомяков власти для усыпления.

Они заявили, что все зоомагазины в Гонконге должны прекратить продажу хомяков и что около 2000 мелких млекопитающих, включая хомяков и шиншилл, будут "гуманно убиты".

Покупатели, купившие хомяков в Гонконге с 22 декабря, будут подвергнуты обязательному тестированию, и им настоятельно рекомендуется не связываться с другими, пока их тесты не дадут отрицательного результата. Если их хомячки будут иметь положительный результат, их поместят на карантин.

Что предшествовало

Гонконг борется с локальной вспышкой Omicron, причиной которого стали несколько членов экипажа Cathay Pacific, которые обедали в барах и ресторанах по всему городу, прежде чем сдали положительный результат на Omicron.

Правительство объявило поздно вечером в понедельник, что две бывшие бортпроводницы были арестованы за то, что покинули свои дома во время карантина, а позже они подтвердили наличие коронавирусной инфекции. Их работодателя не назвали, но сообщили, что они прибыли из США 24 и 25 декабря и "вели ненужные действия", находясь под медицинским наблюдением.

Аресты произошли после того, как Cathay Pacific заявила, что уволила двух членов экипажа за нарушение протоколов коронавируса. Ранее компания извинилась и назвала свои действия "очень разочаровывающими". В январе компании пришлось сократить рейсы - как пассажирские, так и грузовые - из-за ужесточения ограничений коронавируса.

Дело арестованых будет рассмотрено в суде 9 февраля. Если их признают виновными в нарушении противоэпидемических правил, им может грозить до шести месяцев заключения и штраф в размере до 5000 гонконгских долларов (642 доллара США).

Ранее в Гонконге некоторые члены экипажей воздушных и морских судов могли изолироваться дома в соответствии с исключениями из карантина. 31 декабря правила были усилены, и члены экипажа должны изолироваться в специально отведенном карантинном отеле примерно на неделю.

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