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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Компанія Маска Neuralink відповіла на звинувачення у жорстокому поводженні з тваринами

Компанія Маска Neuralink відповіла на звинувачення у жорстокому поводженні з тваринами

Київ • УНН

 • 18499 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Компанія Ілона Маска Neuralink, яка займається розробкою чипа для мозку, відповіла на звинувачення у жорстокому поводженні з мавпами, на яких тестувались мозкові чіпи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

У компанії заявили, що в них немає іншого способу випробувати мозкові імпланти, окрім, як на тваринах. Neuralink повідомили, що приділяють максимум уваги благополуччю кожного піддослідного.

“Всі нові медичні пристрої та методи лікування мають бути протестовані на тваринах, перш ніж їх можна буде з етичного погляду випробувати на людях,” — наголосили в компанії.

Також вони додали, що компанія ніколи не отримувала негативних відгуків від Міністерства сільського господарства США після перевірок її об’єктів, та програми догляду за тваринами.

Контекст

Комітет лікарів за відповідальну медицину (Physicians Committee for Responsible Medicine) подав до суду на компанію американського підприємця Ілона Маска з виробництва мозкових чіпів Neuralink за порушення федерального закону про захист тварин.

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