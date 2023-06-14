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Kingspan Group реализует в Украине проект стоимостью 280 млн долларов: создадут 700 рабочих мест

Киев • УНН

 • 1382312 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Ирландская компания Kingspan Group реализует крупный инвестиционный проект в Украине, который будет стоить более 280 млн долларов США. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, передает УНН

Kingspan Group реализует в Украине проект стоимостью 280 млн долларов: создадут 700 рабочих мест

Детали

Денис Шмыгаль обсудил с руководством компании детали воплощения проекта в соответствии с законом о господдержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Премьер-министр отметил, что важным элементом проекта является создание более 700 рабочих мест. Также, Украина со своей стороны будет способствовать созданию инфраструктуры для функционирования производственного предприятия.

Справка

Kingspan — один из крупнейших инвесторов, пришедших в Украину во время полномасштабного вторжения России. Компания является мировым лидером в сфере производства высокотехнологичных энергоэффективных строительных материалов. Украина будет нуждаться в них для восстановления разрушенного жилья, индустриальных объектов и других объектов инфраструктуры. Это также позволит повысить стандарты производственных процессов в Украине до уровня лучших мировых практик.

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