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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Kingspan Group реалізує в Україні проєкт вартістю 280 млн доларів: створять 700 робочих місць

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Ірландська компанія Kingspan Group реалізує великий інвестиційний проєкт в Україні, який буде коштувати понад 280 млн доларів США. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram, передає УНН

Kingspan Group реалізує в Україні проєкт вартістю 280 млн доларів: створять 700 робочих місць

Деталі

Денис Шмигаль обговорив з керівництвом компанії деталі втілення проєкту відповідно до закону про держпідтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями.

Премʼєр-міністр наголосив, що важливим елементом проєкту є створення більш ніж 700 робочих місць. Також, Україна зі свого боку сприятиме створенню інфраструктури для функціонування виробничого підприємства.

Довідка

Kingspan — один із найбільших інвесторів, що прийшли в Україну під час повномасштабного вторгнення росії. Компанія є світовим лідером у сфері виробництва високотехнологічних енергоефективних будівельних матеріалів. Україна потребуватиме їх для відбудови зруйнованого житла, індустріальних обʼєктів та інших об’єктів інфраструктури. Це також дозволить підвищити стандарти виробничих процесів в Україні до рівня кращих світових практик.

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