В третьем квартале (июль-сентябрь) 2026 года украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 51 млрд грн. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины, пишет УНН.

Детали

Для сравнения: во втором квартале 2026 года сумма платежей была больше и составила 67,1 млрд грн.

В то же время, несмотря на миллиардные платежи, задолженность населения перед коммунальными предприятиями остается высокой. По состоянию на конец третьего квартала долг за основные виды услуг составлял:

за поставку тепловой энергии и горячей воды — 31,4 млрд грн;

за поставку и распределение природного газа — 27,6 млрд грн;

за электроэнергию — 16,6 млрд грн.

Всего по этим трем направлениям украинцы задолжали более 75,6 млрд грн. По сравнению с концом второго квартала сумма задолженности уменьшилась на 4,6 млрд грн.

Напомним

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство готовит неотложные меры для восстановления электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения после российских атак на украинскую инфраструктуру.