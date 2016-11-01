Комитет ВР по вопросам местного самоуправления сегодня рассмотрит вопрос о законодательном закреплении "агломераций"

Отмечается, что к нему предложили внести существенные правки - добавить понятие "агломерации".

Эксперты отмечают, что проблема законодательного урегулирования "агломерации" требует тщательного изучения и возможно даже отдельного законодательного акта. Также, по мнению экспертов предложенные к законопроекту правки могут привести к возвращению к городов-"матрешек", а это означает появление дублирующих органов власти, советов в совет (ведь предлагается не прекращать полномочия советов в селах и поселках, которые приобщаются к агломерации с городом).

"Надо подходить к этому взвешенно. Важно учитывать экономические и логистические связи, но следует понимать и важный момент распределения властных полномочий, налогов, прибыли. Просто привлекать к одному городу другие административные единицы нельзя. Проще уже оставить существующие природные агломерации вокруг больших городов - центров притяжения. Необходимо продуманное муниципальное сотрудничество - в нашем случае сотрудничество территориальных общин. Украине нужны административно-территориальные изменения, но проводить их постоянно сложно и малоэффективно. Поэтому параллельно с административно-территориальными изменениями следует создавать условия для сотрудничества общин, для того чтобы у них была возможность зарабатывать", - считает эксперт по местному самоуправлению и государственному самоуправлению Р.Плющ.

По его словам, параллельно с созданием объединенных территориальных общин следует решать вопрос поиска экономических партнеров, формирование агломераций и экономических субрегионов.