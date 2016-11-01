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Комітет ВР з питань місцевого самоврядування сьогодні розгляне питання про законодавче закріплення “агломерацій”

Комітет ВР з питань місцевого самоврядування сьогодні розгляне питання про законодавче закріплення “агломерацій”

Київ • УНН

 • 6742 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сьогодні Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування має розглядати до другого читання законопроект № 4772 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо добровільного приєднання територіальних громад), повідомляє УНН з посиланням на офіційний портал Децентралізація.

Зазначається, що до нього запропонували внести суттєві правки — додати поняття “агломерації”.

Експерти зауважують, що проблема законодавчого врегулювання “агломерації” потребує ретельного вивчення та можливо навіть окремого законодавчого акту. Також на думку експертів запропоновані до законопроекту правки можуть призвести до повернення до міст-“матрьошок”, а це означатиме появу дублюючих органів влади, рад у рада (адже пропонується не припиняти повноваження рад у тих селах та селищах, які долучаються до агломерації з містом).

“Треба підходити до цього виважено. Важливо враховувати економічні та логістичні зв’язки, але слід розуміти і важливий момент розподілу владних повноважень, податків, прибутків. Просто долучати до одного міста інші адміністративні одиниці неможна. Простіше вже залишити існуючі природні агломерації довкола великих міст — центрів тяжіння. Необхідна продумана муніципальна співпраця — в нашому випадку співпраця територіальних громад. Україні потрібні адміністративно-територіальні зміни, але проводити їх постійно складно та малоефективно. Тому паралельно з адміністративно-територіальними змінами слід створювати умови для співпраці громад, для того щоб у них була можливість заробляти”, — вважає експерт з місцевого самоврядування та державного самоуправління Р.Плющ.

За його словами, паралельно зі створенням об’єднаних територіальних громад слід вирішувати питання пошуку економічних партнерів, формування агломерацій та економічних субрегіонів.

Українські Національні Новини

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