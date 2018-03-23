О.Германова: скажите кто-то Данилюку, что лотереи в Украине работают легально
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Министр финансов Александр Данилюк должен понимать, что лотереи в Украине работают легально и повторно легализировать их не нужно. Об этом на своей странице в Facebook написала помощник-консультант председателя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ольга Германова, передает УНН.
"Скажите кто-то министру финансов Александру Данилюку, что лотереи в Украине работают легально", - написала она.
Она напомнила, что лотереи не является азартными играми, а потому не запрещены в Украине и регулируются отдельным законом.
"Лотерея - массовая игра, независимо от ее названия, условиями проведения которой предусматривается розыгрыш призового (выигрышного) фонда между ее игроками и победа в которой имеет случайный характер, территория проведения (распространения) которой распространяется за пределы одного здания (сооружения), независимо от способа принятия денег за участие в такой игре", - написала Германова, ссылаясь на закон "О государственных лотереях в Украине".
Напомним, министр финансов Данилюк призвал Верховную Раду принять правительственный проект закона о легализации лотерейного бизнеса, который два года находится в парламенте.
Однако, вероятно, он имел в виду правительственный законопроект о легализации азарта в Украине, который действительно находится в ВР уже два года с пометкой "коррупционный и лоббистский".
Также напомним, Данилюк вместе с Саакашвили имеют подконтрольную организацию "Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе".