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О.Германова: скажите кто-то Данилюку, что лотереи в Украине работают легально

О.Германова: скажите кто-то Данилюку, что лотереи в Украине работают легально

Киев  •  УНН

 • 8630 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Министр финансов Александр Данилюк должен понимать, что лотереи в Украине работают легально и повторно легализировать их не нужно. Об этом на своей странице в Facebook написала помощник-консультант председателя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ольга Германова, передает УНН.

"Скажите кто-то министру финансов Александру Данилюку, что лотереи в Украине работают легально", - написала она.

Она напомнила, что лотереи не является азартными играми, а потому не запрещены в Украине и регулируются отдельным законом.

"Лотерея - массовая игра, независимо от ее названия, условиями проведения которой предусматривается розыгрыш призового (выигрышного) фонда между ее игроками и победа в которой имеет случайный характер, территория проведения (распространения) которой распространяется за пределы одного здания (сооружения), независимо от способа принятия денег за участие в такой игре", - написала Германова, ссылаясь на закон "О государственных лотереях в Украине".

Напомним, министр финансов Данилюк призвал Верховную Раду принять правительственный проект закона о легализации лотерейного бизнеса, который два года находится в парламенте.

Однако, вероятно, он имел в виду правительственный законопроект о легализации азарта в Украине, который действительно находится в ВР уже два года с пометкой "коррупционный и лоббистский".

Также напомним, Данилюк вместе с Саакашвили имеют подконтрольную организацию "Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе".

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