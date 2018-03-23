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О.Германова: скажіть хтось Данилюку, що лотереї в Україні працюють легально

О.Германова: скажіть хтось Данилюку, що лотереї в Україні працюють легально

Київ • УНН

 • 8632 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністр фінансів Олександр Данилюк має розуміти, що лотереї в Україні працюють легально і повторно легалізовувати їх не потрібно. Про це на своїй сторінці у Facebook написала помічник-консультант голови комітету з питань податкової та митної політики Ольга Германова, передає УНН.

"Скажіть хтось міністру фінансів Олександр Данилюк, що лотереї в Україні працюють легально", - написала вона.

Вона нагадала, що лотереї не є азартними іграми, а тому не заборонені в Україні і регулюються окремим Законом.

"Лотерея — масова гра, незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями і перемога в якій має випадковий характер, територія проведення (розповсюдження) якої поширюється за межі однієї будівлі (споруди), незалежно від способу прийняття грошей за участь у такій грі", - написала Германова, посилаючись на закон "Про державні лотереї в Україні".

Нагадаємо, міністр фінансів Данилюк закликав Верховну Раду ухвалити урядовий проект закону про легалізацію лотерейного бізнесу, який два роки знаходиться у парламенті.

Проте, ймовірно, він мав на увазі урядовий законопроект про легалізацію азарту в Україні, який дійсно перебуває у ВР вже два роки з позначкою “корупційний та лобістський”. 

Також нагадаємо, Данилюк разом з Саакашвілі мають підконтрольну організацію “Центр вільної економіки імені Кахі Бендукідзе”.

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