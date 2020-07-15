Комитет ВР поддержал законопроект, который позволяет компенсировать большие вклады в обанкротившихся банков

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 июля. УНН. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде рекомендует ВР принять во втором чтении и в целом законопроект, вносящий изменения в ЗУ “О системе гарантирования вкладов физических лиц” по содействию выполнению Национальным банком Украины функций по защите интересов вкладчиков и кредиторов неплатежеспособных банков”, который разблокирует получения компенсациями теми вкладчиками, которые потеряли более 200 тысяч гривен, сообщает УНН.

Народные депутаты рассмотрели во втором чтении проект Закона “О внесении изменений в Раздел Х „Заключительные и переходные положения“ Закона Украины „О системе гарантирования вкладов физических лиц“ по содействию выполнению Национальным банком Украины функций по защите интересов вкладчиков и кредиторов неплатежеспособных банков” (№ 2459).

Как сообщает пресс-служба ВР, основной целью законопроекта является обеспечение конституционных прав граждан и восстановление доверия к Национальному банку Украины, банков и других финансовых учреждений, принятие оперативных мер и минимизации возможных убытков граждан при исполнении своих кредитных обязательств перед неплатежеспособными банками.

Проектом предусмотрено отнесение требований Национального банка Украины как обеспеченного кредитора по кредитным договорам рефинансирования с неплатежеспособными банками в пятой очереди кредиторов, а не второй, как установлено действующим законодательством.

“Таким образом будут созданы условия для того, чтобы люди, которые доверили банкам более 200 тысяч гривен и потеряли их, могли получить свои средства”, — пояснил нардеп Александр Дубинский.

Предполагается, что указанный порядок будет применяться только к банкам, которые по состоянию на 1 января 2019 года уже отнесены к категории неплатежеспособных и процедура ликвидации таких банков не завершена. Следовательно, предложенная законопроектом норма носит временный характер и потеряет действие, когда все указанные банки будут ликвидированы, или все кредиты рефинансирования этих банков будут возвращены.

Следует добавить, что ко второму чтению было поддержано только часть поправок нардепов.

“При обсуждении выступил представитель Фонда гарантирования вкладов, который проинформировал о ситуации с выплатой обязательств по ликвидированным банкам. По его словам, под действие предлагаемого законопроекта подпадут четыре банка и привел суммы ожидаемых поступлений и невыплаченных задолженностей по каждому из них. В то же время, по информации Фонда, полученных средств может хватить только на третью очередь кредиторов”, — сообщили в пресс-службе ВР.

Представитель Национального банка Украины сообщил, что в случае принятия данного законопроекта, в следующем году НБУ перечислит в бюджет сумму, которая будет меньше, на 1,8 миллиарда гривен. Он высказался против проекта и назвал прецедент, который создается проектом, “неудачным и несколько вредным”, который “не будет эффекта для вкладчиков, как это отметил Фонд, но будет иметь эффект для доходов государственного бюджета в следующем году”.

Однако комитет рекомендовал поддержать законопроект.

Как сообщал УНН, комитет ВР рекомендовал парламенту продлить мораторий на отчуждение имущества граждан за неуплату кредитов.

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