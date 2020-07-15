Комітет ВР підтримав законопроект, який дозволяє компенсувати великі вклади до збанкрутілих банків

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді рекомендує ВР прийняти у другому читанні та в цілому законопроект, що вносить зміни до ЗУ “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” щодо сприяння виконанню Національним банком України функцій із захисту інтересів вкладників і кредиторів неплатоспроможних банків”, який розблокує отримання компенсаціями тими вкладниками, які втратили понад 200 тисяч гривень, повідомляє УНН.

Народні депутати розглянули у другому читанні проект Закону “Про внесення змін до Розділу Х „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб“ щодо сприяння виконанню Національним банком України функцій із захисту інтересів вкладників і кредиторів неплатоспроможних банків” (№ 2459).

Як повідомляє пресслужба ВР, основною метою законопроекту є забезпечення конституційних прав громадян та відновлення довіри до Національного банку України, банків та інших фінансових установ, вжиття оперативних заходів та мінімізації можливих збитків громадян при виконанні своїх кредитних зобов’язань перед неплатоспроможними банками.

Проектом передбачено віднесення вимог Національного банку України як забезпеченого кредитора за кредитними договорами рефінансування з неплатоспроможними банками до п’ятої черги кредиторів, а не другої, як встановлено чинним законодавством.

“Таким чином будуть створені умови для того, щоб люди, які довірили банкам більше ніж 200 тисяч гривень і втратили їх, мали змогу отримати свої кошти”, — пояснив нардеп Олександр Дубінський.

Передбачається, що зазначений порядок буде застосовуватися лише до банків, які станом на 1 січня 2019 року вже віднесені до категорії неплатоспроможних, та процедуру ліквідації таких банків не завершено. А отже, запропонована законопроектом норма має тимчасовий характер та втратить дію, коли всі вказані банки будуть ліквідовані, або всі кредити рефінансування цих банків будуть повернуті.

Слід додати, що до другого читання було підтримано тільки частину поправок нардепів.

“Під час обговорення виступив представник Фонду гарантування вкладів, який поінформував про ситуацію із виплатою зобов’язань по ліквідованим банкам. За його словами, під дію пропонованого законопроекту підпадуть чотири банки і навів суми очікуваних надходжень і невиплачених заборгованостей по кожному з них. Водночас, за інформацію Фонду, отриманих коштів може вистачити тільки на третю чергу кредиторів”, — повідомили у пресслужбі ВР.

Представник Національного банку України повідомив, що у разі ухвалення даного законопроекту, у наступному році НБУ перерахує до бюджету суму, яка буде меншою, на 1,8 мільярда гривень. Він висловився проти проекту і назвав прецедент, який створюється проектом, “невдалим і дещо шкідливим”, який “не матиме ефекту для вкладників, як це зазначив Фонд, але матиме ефект для доходів державного бюджету у наступному році”.

Однак комітет рекомендував підтримати законопроект.

Як повідомляв УНН, комітет ВР рекомендував парламенту продовжити мораторій на відчуження майна громадян за несплату кредитів.

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