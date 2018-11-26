Комитет ВР хочет заслушать отчет о выполнении санкций в отношении РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны обратится к правительству, НБУ, СБУ и ГФС относительно выполнения санкций в отношении субъектов РФ, передает корреспондент УНН.
"Кто за то, чтобы обратиться к правительству, НБУ, СБУ и ГФС с требованием отчитаться о выполнении указа СНБО о применении персональных санкций по отношению к субъектам РФ", - сообщил председатель комитета Сергей Пашинский.
Соответствующее решение было принято единогласно.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 2 мая о применении санкций против некоторых физических и юридических лиц, связанных с агрессией Российской Федерации против Украины, указом №126/2018 от 14 мая.
После заседания СНБО 2 мая Украина ввела персональные санкции в отношении российских чиновников.