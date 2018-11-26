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Комітет ВР хоче заслухати звіт про виконання санкцій щодо РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони звернеться до уряду, НБУ, СБУ та ДФС щодо виконання санкцій відносно суб’єктів РФ, передає кореспондент УНН.

"Хто за те, щоб звернутися до уряду, НБУ, СБУ та ДФС з вимогою дати звіт про виконання указу РНБО про застосування персональних санкцій по відношенню до суб’єктів РФ", - повідомив голова комітету Сергій Пашинський.

Відповідне рішення було ухвалене одноголосно.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення РНБО від 2 травня про застосування санкцій проти деяких фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з агресією Російської Федерації проти України, указом №126/2018 від 14 травня.

Після засідання РНБО 2 травня Україна ввела персональні санкції щодо російських чиновників.

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