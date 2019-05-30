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Актуальное
Комитет ВР до сих пор рассматривает поправки к законопроекту о ВСК

Комитет ВР до сих пор рассматривает поправки к законопроекту о ВСК

Киев  •  УНН

 • 15273 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады до сих пор рассматривает поправки к законопроекту относительно Временных следственных комиссий. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель председателя Комитета ВР Владимир Арешонков.

"Комитет продолжает работать над поправками. Часть поправок была отозван", - отметил Арешонков.

Как сообщал УНН, в регламентном комитете назвали поправки в закон о нормализации импичмента "технологией".

Отметим, что первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины Павел Пинзеник сообщал, что на этой неделе Верховная Рада Украины не сможет рассмотреть закон о ВСК и относительно нормирования процедуры импичмента, поскольку комитет будет рассматривать 1630 поправок к законопроекту.

Напомним, в законопроект о ВСК и нормирования процедуры импичмента подано 1630 поправок от народных депутатов.

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