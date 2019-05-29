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Цього тижня Рада не зможе розглянути законопроект щодо унормування імпічменту

Цього тижня Рада не зможе розглянути законопроект щодо унормування імпічменту

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Цього тижня Верховна Рада України не зможе розглянути закон про ТСК і щодо унормування процедури імпічменту, оскільки комітет буде розглядати всі 1630 правок до законопроекту. Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Павло Пинзеник журналістам після засідання комітету, передає кореспондент УНН.

"Парламент не зможе розглядати цей законопроект ні завтра, ні після завтра… ні в понеділок", - зазначив Пинзеник.

За його словами, подання такої кількості правок до законопроекту є політичною технологією, спрямованою на відтермінування розгляду важливого закону.

Нагадаємо, до законопроекту про ТСК і унормування процедури імпічменту подано 1630 поправок від народних депутатів.

Українські Національні Новини

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