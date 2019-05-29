Цього тижня Рада не зможе розглянути законопроект щодо унормування імпічменту

КИЇВ. 29 травня. УНН. Цього тижня Верховна Рада України не зможе розглянути закон про ТСК і щодо унормування процедури імпічменту, оскільки комітет буде розглядати всі 1630 правок до законопроекту. Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Павло Пинзеник журналістам після засідання комітету, передає кореспондент УНН.