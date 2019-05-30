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Комітет ВР досі розглядає поправки до законопроекту щодо ТСК

Комітет ВР досі розглядає поправки до законопроекту щодо ТСК

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради досі розглядає поправки до законопроекту щодо Тимчасових слідчих комісій. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник голови Комітету ВР Володимир Арешонков.

"Комітет продовжує працювати над поправками. Частину поправок було відкликано", - зазначив Арешонков.

Як повідомляв УНН, у регламентному комітеті назвали поправки до закону про унормування імпічменту "технологією". 

Зазначимо, що перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Павло Пинзеник повідомляв, що цього тижня Верховна Рада України не зможе розглянути закон про ТСК і щодо унормування процедури імпічменту, оскільки комітет буде розглядати 1630 правок до законопроекту.

Нагадаємо, до законопроекту про ТСК і унормування процедури імпічменту подано 1630 поправок від народних депутатів.

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