У регламентному комітеті назвали поправки до закону про унормування імпічменту "технологією"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Подання 1630 поправок до законопроекту про тимчасові слідчі комісії та щодо унормування статті про імпічмент є політичною технологією. Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Павло Пинзеник журналістам після засідання комітету, передає кореспондент УНН.
"Це просто технологія, і шкода нашого часу, нашої роботи, бо ми вважали, що зможемо швидко прийняти технічне рішення по цьому законопроекту. Таке враження, що навколо нас відбувається політичний цирк. Парламент не зможе розглядати цей законопроект ні завтра, ні після завтра… ні в понеділок", - зазначив Пинзеник.
При цьому він додав, що при такій величезній кількості поданих поправок на сьогоднішньому засіданні комітету немає жодного автора пропозицій до законопроекту.
Наразі члени комітету розглянули вже більше 100 поправок, однак цей показних не дотягує навіть до 10% від їх загальної кількості.
Нагадаємо, до законопроекту про ТСК і унормування процедури імпічменту подано 1630 поправок від народних депутатів.