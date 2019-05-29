У регламентному комітеті назвали поправки до закону про унормування імпічменту "технологією"

КИЇВ. 29 травня. УНН. Подання 1630 поправок до законопроекту про тимчасові слідчі комісії та щодо унормування статті про імпічмент є політичною технологією. Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Павло Пинзеник журналістам після засідання комітету, передає кореспондент УНН.