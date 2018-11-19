Комитет признал законным снятие неприкосновенности с нардепа Березкина
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады считает законным представление Генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина, но два других представления - о задержании и аресте признали недостаточно мотивированными, передает корреспондент УНН.
“Мы считаем, что представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Березкина законно”, — заявил проект решения и.о. председателя комитета Павел Пинзеник.
Это решение было поддержано.
В то же время комитет признал представление о задержании и аресте законными, но недостаточно мотивированным и недостаточно обоснованным.
Как пояснил Пинзеник, в представлениях отсутствуют доказательства о совершении особо тяжких преступлений, и не содержит оснований для применения ареста.
На заседание Комитета ВР Генпрокурор Юрий Луценко рассказал во время оглашения трех представлений, следствие инкриминирует совершение нынешним народным депутатом Украины Березкиным преступлений по статьям 191 (хищение), 209 (отмывание средств), 364 (злоупотребление властью) и 366 (подделка документов) УК.
Как сообщал УНН, 7 ноября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в парламент представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Станислава Березкина.
Ранее в НАБУ сообщали, что 10 лицам сообщено о подозрении в завладении 20 млн долл. “Ощадбанка”.
Впоследствии стало известно, к хищению 20 млн долларов “Ощадбанка” мог быть причастен народный депутат Украины Станислав Березкин, его сын и группа должностных лиц коммерческих учреждений.