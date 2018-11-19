Комітет визнав законним зняття недоторканності з нардепа Березкіна
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради вважає законним подання Генерального прокурора України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Станіслава Березкіна, але два інших подання – про затримання та арешт визнали недостатньо вмотивованими, передає кореспондент УНН.
“Ми вважаємо, що подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Березкіна є законним”, — оголосив проект рішення в.о. голови комітету Павло Пинзеник.
Це рішення було підтримане.
Водночас комітет визнав подання про затримання й арешт законними, але недостатньо вмотивованим і недостатньо обґрунтованим.
Як пояснив Пинзеник у поданнях відсутні докази про вчинення особливо тяжких злочинів, і не містить підстав для застосування арешту.
На засідання Комітету ВР Генпрокурор Юрій Луценко розповів під час представлення трьох подань, що слідство інкримінує вчинення нинішнім народним депутатом України Березкіним злочинів за статтями 191 (розкрадання), 209 (відмивання коштів), 364 (зловживання владою) та 366 (підробка документів) ККУ.
Як повідомляв УНН, 7 листопада Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Станіслава Березкіна.
Раніше у НАБУ повідомляли, що 10 особам повідомлено про підозру у заволодінні 20 млн дол. “Ощадбанку”.
Згодом стало відомо, до розкрадання 20 млн доларів “Ощадбанку” міг бути причетний народний депутат України Станіслав Березкін, його син та група посадовців комерційних установ.