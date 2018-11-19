Комітет визнав законним зняття недоторканності з нардепа Березкіна

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради вважає законним подання Генерального прокурора України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Станіслава Березкіна, але два інших подання – про затримання та арешт визнали недостатньо вмотивованими, передає кореспондент УНН.