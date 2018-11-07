Генпрокурор підписав подання про затримання й арешт нардепа Березкіна
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Станіслава Березкіна. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.
“Генпрокурор Юрій Луценко подав до Верховної Ради України подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, про надання згоди на затримання та про надання згоди на обрання стосовно народного депутата України С.С.Березкіна запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (арешту)”, — зазначила прес-секретар.
Вона уточнила, що подання ініційоване керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Н.Холодницьким.
Нагадаємо, у НАБУ повідомляли, що 10 особам повідомлено про підозру у заволодінні 20 млн дол. “Ощадбанку”.
Пізніше стало відомо, що до розкрадання 20 млн доларів “Ощадбанку” міг бути причетний народний депутат України Станіслав Березкін, його син та група посадовців комерційних установ.