Генпрокурор подписал представление о задержании и аресте нардепа Березкина
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Станислава Березкина. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.
"Генпрокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, о предоставлении согласия на задержание и о предоставлении согласия на избрание в отношении народного депутата Украины С.С.Березкина меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста)", - отметила пресс-секретарь.
Она уточнила, что представление инициировано руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Н.Холодницким.
Напомним, в НАБУ сообщали, что 10 лицам сообщено о подозрении в завладении 20 млн долл. "Ощадбанка".
Позже стало известно, что к хищению 20 млн долларов "Ощадбанка" мог быть причастен народный депутат Украины Станислав Березкин, его сын и группа должностных лиц коммерческих учреждений.