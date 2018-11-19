Слідство інкримінує нардепу Березкіну чотири статті ККУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Народному депутатові України Станіславу Березкіну слідство інкримінує вчинення злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу України за фактом розкрадання 20 млн дол. кредиту, наданого “Ощадбанком”. Про це повідомив під час засідання Регламентного комітету ВР Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“Вбачається слідством, яке ведуть НАБУ САП, ознаки кримінального правопорушення, вчинених нинішнім народним депутатом України Березкіним за статтями 191 (розкрадання), 209 (відмивання коштів), 364 (зловживання владою) та 366 (підробка документів) ККУ. Така версія слідства”, — сказав на комітеті ВР Луценко.
Генпрокурор розповів, що слідством було встановлено, що після перерахування у 2014 році кредиту від “Ощадбанку” на рахунки ПрАТ “Креатив” у сумі 20 млн дол., вони були виведені і привласнені бенефіціарними власниками групи “Креатив” на чолі з Станіславом Березкіним.
Зокрема, за його словами, кошти були виведені за кордон, і за які згодом були “придбані права власності на майновий комплекс, який розташований в Чорноморську”.
“Таким чином, кошти, які за підробними документами, за версією слідства, було отримано в державного „Ощадбанку“, компанія вивела на закордонні рахунки, придбавши замість вказаних в кредитній лінії і договорах майновий комплекс у Чорноморську, кінцевим бенефіціаром якого став нині народний депутат Березкін”, — уточнив він.
Луценко також додав, що взяті кошти в “Ощадбанку” компанією “Креатив” досі не повернуто, також не здійснювалася взагалі погашення заборгованості.
Як повідомляв УНН, 7 листопада Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Станіслава Березкіна.
Раніше у НАБУ повідомляли, що 10 особам повідомлено про підозру у заволодінні 20 млн дол. “Ощадбанку”.
Згодом стало відомо, до розкрадання 20 млн доларів “Ощадбанку” міг бути причетний народний депутат України Станіслав Березкін, його син та група посадовців комерційних установ.