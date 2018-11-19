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Следствие инкриминирует нардепу Березкину четыре статьи УК

Следствие инкриминирует нардепу Березкину четыре статьи УК

Киев  •  УНН

 • 12148 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Народному депутату Украины Станиславу Березкину следствие инкриминирует совершение преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса Украины по факту хищения 20 млн долларов кредита, предоставленного "Ощадбанком". Об этом сообщил во время заседания регламентного комитета ВР Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

“Предусматривается следствием, которое ведут НАБУ САП, признаки уголовного преступления, совершенного нынешним народным депутатом Украины Березкиным по статьям 191 (хищение), 209 (отмывание средств), 364 (злоупотребление властью) и 366 (подделка документов) УК. Такая версия следствия”, — сказал на комитете ВР Луценко.

Генпрокурор рассказал, что следствием было установлено, что после перечисления в 2014 году кредита от “Ощадбанка” на счета ЗАО “Креатив” в сумме 20 млн долл., они были выведены и присвоены бенефициарными владельцами группы “Креатив” во главе с Станиславом Березкиным.

В частности, по его словам, средства были выведены за границу, и за них впоследствии были “приобретены права собственности на имущественный комплекс, который расположен в Черноморске”.

“Таким образом, средства, которые по поддельным документам, по версии следствия, былы получены у государственного „Ощадбанка“, компания вывела на зарубежные счета, приобретя вместо указанных в кредитной линии и договорах имущественный комплекс в Черноморске, конечным бенефициаром которого стал народный депутат Березкин”, — уточнил он.

Луценко также добавил, что взятые средства в “Ощадбанке” компанией “Креатив” до сих пор не возвращены, также не осуществлялось погашение задолженности.

Как сообщал УНН, 7 ноября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в парламент представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Станислава Березкина.

Ранее в НАБУ сообщали, что 10 лицам сообщено о подозрении в завладении 20 млн долл. “Ощадбанка”.

Впоследствии стало известно, к хищению 20 млн долларов “Ощадбанка” мог быть причастен народный депутат Украины Станислав Березкин, его сын и группа должностных лиц коммерческих учреждений.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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