Комитет солдатских матерей россии показал правдивый ролик о войне в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Комитет солдатских матерей россии выступил против участия солдат-срочников армии рф в войне против Украины. Организация выпустила ролик, который показывает правду о том, что ждет оккупантов на украинской земле. Видео в своем Telegram обнародовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.
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"Комитет солдатских матерей россии заказал видеоролик о призыве юношей-срочников в армии россии с призывом: НЕТ ВОЙНЕ! Прошу всех его распространять в рф! Это должен видеть каждый русский! Это важно!"- отметил Геращенко.
Детали
Начинается видео с кадров счастливого материнства. Младенцев меняют дети, которые делают первые шаги, школьники, подростки, юноши. После этого показывают молодых ребят в военной форме. Затем видеоряд меняют кадры изуродованных тел российских солдат, которые отправились воевать против Украины.
"Мы вырастили лучших сынов россии. Для того, чтобы они стали "пушечным мясом" в Украине", - говорится в закадровом тексте видео.