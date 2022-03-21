Комитет солдатских матерей россии показал правдивый ролик о войне в Украине

Цитата

"Комитет солдатских матерей россии заказал видеоролик о призыве юношей-срочников в армии россии с призывом: НЕТ ВОЙНЕ! Прошу всех его распространять в рф! Это должен видеть каждый русский! Это важно!"- отметил Геращенко.

Детали

Начинается видео с кадров счастливого материнства. Младенцев меняют дети, которые делают первые шаги, школьники, подростки, юноши. После этого показывают молодых ребят в военной форме. Затем видеоряд меняют кадры изуродованных тел российских солдат, которые отправились воевать против Украины.

"Мы вырастили лучших сынов россии. Для того, чтобы они стали "пушечным мясом" в Украине", - говорится в закадровом тексте видео.