Комітет солдатських матерів росії показав правдивий ролик про війну в Україні

Цитата

"Комітет солдатських матерів росії замовив відеоролик про призов юнаків-строковиків до армії росії із закликом: НІ ВІЙНІ! Прошу всіх його поширювати в рф! Це має бачити кожен росіянин! Це важливо!" – зазначив Геращенко.

Деталі

Розпочинається відео з кадрів щасливого материнства. Немовлят змінюють діти, які роблять перші кроки, школярі, підлітки, юнаки. Після цього показують молодих хлопців у військовій формі. Потім відеоряд змінюють кадри понівечених тіл російських солдатів, які вирушили воювати проти України.

"Ми виростили найкращих синів росії. Для того, щоб вони стали "гарматним м'ясом" в Україні", - йдеться у закадровому тексті відео.