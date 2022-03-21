Комітет солдатських матерів росії показав правдивий ролик про війну в Україні

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 46303 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 94399 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 131297 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 182618 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 178917 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 175155 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 150915 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116413 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109305 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 314709 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.5 м/с
94 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через 30 хвилин
Популярнi новини

Напад в Амстердамі: українцю інкримінують замах на вбивство з тероризмом

1 квітня, 17:04 • 26529 перегляди

"Дні, коли США оббирали, минули": Білий дім про нові мита, які готує Трамп

1 квітня, 17:23 • 24619 перегляди

У Дії тимчасово призупинено подання декларацій: чому

1 квітня, 17:34 • 22139 перегляди

росія відмовляється прийняти пропозиції американців щодо припинення війни в Україні в нинішньому вигляді

1 квітня, 18:13 • 20163 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

23:00 • 18960 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 189605 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 314702 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 574665 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 517775 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 717791 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 52935 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 94256 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 121803 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 144712 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 158175 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Комітет солдатських матерів росії показав правдивий ролик про війну в Україні

Комітет солдатських матерів росії показав правдивий ролик про війну в Україні

Київ • УНН

 • 593400 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Комітет солдатських матерів росії виступив проти участі солдатів-строковиків армії рф у війні проти України. Організація випустила ролик, який показує правду про те, що чекає на окупантів на українській землі. Відео у своєму Telegram оприлюднив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.

Цитата 

"Комітет солдатських матерів росії замовив відеоролик про призов юнаків-строковиків до армії росії із закликом: НІ ВІЙНІ! Прошу всіх його поширювати в рф! Це має бачити кожен росіянин! Це важливо!" – зазначив Геращенко.

Деталі 

Розпочинається відео з кадрів щасливого материнства. Немовлят змінюють діти, які роблять перші кроки, школярі, підлітки, юнаки. Після цього показують молодих хлопців у військовій формі. Потім відеоряд змінюють кадри понівечених тіл російських солдатів, які вирушили воювати проти України. 

"Ми виростили найкращих синів росії. Для того, щоб вони стали "гарматним м'ясом" в Україні", - йдеться у закадровому тексті відео.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійнаНовини Світу
Bitcoin
$85,152.60
Золото
$3,160.99
Tesla
$268.93
Brent
$74.50
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,892.06