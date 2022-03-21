Комітет солдатських матерів росії показав правдивий ролик про війну в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Комітет солдатських матерів росії виступив проти участі солдатів-строковиків армії рф у війні проти України. Організація випустила ролик, який показує правду про те, що чекає на окупантів на українській землі. Відео у своєму Telegram оприлюднив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.
Цитата
"Комітет солдатських матерів росії замовив відеоролик про призов юнаків-строковиків до армії росії із закликом: НІ ВІЙНІ! Прошу всіх його поширювати в рф! Це має бачити кожен росіянин! Це важливо!" – зазначив Геращенко.
Деталі
Розпочинається відео з кадрів щасливого материнства. Немовлят змінюють діти, які роблять перші кроки, школярі, підлітки, юнаки. Після цього показують молодих хлопців у військовій формі. Потім відеоряд змінюють кадри понівечених тіл російських солдатів, які вирушили воювати проти України.
"Ми виростили найкращих синів росії. Для того, щоб вони стали "гарматним м'ясом" в Україні", - йдеться у закадровому тексті відео.