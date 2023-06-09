Комитет Сената США одобрил решение о лишении Китая статуса развивающейся страны

Детали

Сенатский комитет по международным отношениям без возражений принял «Закон о прекращении статуса развивающейся страны Китая». Законопроект требует от министра иностранных дел изменить статус Китая как развивающейся страны в международных организациях.

Сторонники законопроекта говорят, что статус предоставляет особые привилегии в некоторых организациях или договорах.

Одобрение Комитета расчищает путь для рассмотрения этой меры Сенатом в полном составе.

Аналогичная мера была принята Палатой представителей 415-0 в марте.

Комиссия по международным отношениям также приняла Закон о защите Тайваня и национальной устойчивости, который потребует отчетов от государственных органов о вариантах подготовки и реагирования США на потенциальное китайское вторжение на Тайвань.

Дополнение

Геополитическая конкуренция и соперничество между США и Китаем усилились в 2017 году, когда между двумя странами началась торговая война.