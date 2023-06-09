Комитет Сената США одобрил решение о лишении Китая статуса развивающейся страны
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Закон о лишении Китая статуса развивающейся страны в некоторых международных организациях был одобрен комитетом Сената США, передает УНН ссылаясь на Reuters.
Детали
Сенатский комитет по международным отношениям без возражений принял «Закон о прекращении статуса развивающейся страны Китая». Законопроект требует от министра иностранных дел изменить статус Китая как развивающейся страны в международных организациях.
Сторонники законопроекта говорят, что статус предоставляет особые привилегии в некоторых организациях или договорах.
Одобрение Комитета расчищает путь для рассмотрения этой меры Сенатом в полном составе.
Аналогичная мера была принята Палатой представителей 415-0 в марте.
Комиссия по международным отношениям также приняла Закон о защите Тайваня и национальной устойчивости, который потребует отчетов от государственных органов о вариантах подготовки и реагирования США на потенциальное китайское вторжение на Тайвань.
Дополнение
Геополитическая конкуренция и соперничество между США и Китаем усилились в 2017 году, когда между двумя странами началась торговая война.