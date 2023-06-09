Комітет Сенату США схвалив рішення про позбавлення Китаю статусу країни, що розвивається
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Закон про позбавлення Китаю статусу країни, що розвивається, в деяких міжнародних організаціях був схвалений комітетом Сенату США, передає УНН посилаючись на Reuters.
Деталі
Сенатський комітет з міжнародних відносин без заперечень ухвалив «Закон про припинення статусу країни Китаю, що розвивається». Законопроект вимагає від міністра закордонних справ змінити статус Китаю як країни, що розвивається, в міжнародних організаціях.
Прихильники законопроекту кажуть, що статус надає особливі привілеї у деяких організаціях чи договорах.
Схвалення Комітету розчищає шлях для розгляду цього заходу Сенатом у повному складі.
Аналогічний захід було вжито Палатою представників 415-0 у березні.
Комісія з міжнародних відносин також ухвалила Закон про захист Тайваню та національну стійкість, який вимагатиме звітів від державних органів про варіанти підготовки та реагування США на потенційне китайське вторгнення на Тайвань.
Доповнення
Геополітична конкуренція та суперництво між США та Китаєм посилилися у 2017 році, коли між двома країнами розпочалася торговельна війна.