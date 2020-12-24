Комитет Рады отказался рассматривать вероятное "кнопкодавство" при голосовании за Шкарлета

"Неделю назад Рада "проголосовала" назначение Шкарлета... На табло был необходимый минимум - 226 голосов. Но такое голосование состоялось исключительно за счет кнопкодавства. Сегодня в 11:00 по поручению Спикера собрался Комитет ВРУ по вопросам Регламента, чтобы разобраться с этим вопросом", - отмечает он.

По словам Железняка, на заседании фракция "Голос" собиралась показать факты о том, что минимум 3️ случая кнопкодавства было зафиксировано.

"Но Регламентный комитет крайне агрессивно отказался даже посмотреть на эти факты. Не интересно большинству депутатов, ответственных за вопросы регламента и депутатской этики, рассматривать вопросы регламента и депутатской этики. А параллельно, совершенно случайно, Управление государственной охраны Украины до сих пор не дало видео с камер зале Рады. Доступ к камерам есть, а вот чтобы дать информацию нет. Может, потому что это 100% доказательства уголовного преступления ряда депутатов?", - добавил нардеп.

Напомним, Комитету Рады по вопросам регламента было поручено разобраться с ситуацией с предполагаемым "кнопкодавством" при голосовании за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

Так, спикер ВРУ Дмитрий Разумков поручил руководителям фракций и групп собраться в его кабинете и объявил перерыв в заседании парламента из-за вероятного "кнопкодавства" при голосовании за министров.

Накануне Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки.

В частности, за Сергея Шкарлета отдали голоса 226 нардепов - это минимально необходимое количество голосов для принятия такого решения.

После этого во фракции "Голос" заявили журналистам, что нардеп от ОПЗЖ, чья карточка проголосовала за назначение Шкарлета, не присутствовал в зале заседаний в течение дня.