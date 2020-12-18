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Разумков зібрав нараду через ймовірне "кнопкодавство" при голосуванні за міністрів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив керівникам фракцій та груп зібратись у його кабінеті та оголосив перерву у засіданні парламенту, передає кореспондент УНН.

Разумков зібрав нараду через ймовірне "кнопкодавство" при голосуванні за міністрів

"Оголошується перерва до 10:45. Прошу керівників депутатських фракцій та груп зібратись у моєму кабінеті", - сказав Разумков.

З його слів, на перерві наполягали представники "Голосу" та "ЄС".

Також Разумков запросив доєднатись прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, що бере участь у сьогоднішньому засіданні.

Зазначимо, раніше сьогодні нардеп Ярослав Железняк написав у Telegram, що ранок останнього пленарного дня у році почнеться з наради голів фракцій через вчорашнє "численне (вже бачимо мінімум 4 випадки) кнопкодавство під час голосування за міністрів".

Так, напередодні Верховна Рада призначила двох міністрів – Романа Лещенка міністром аграрної політики та Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

Зокрема, за Сергія Шкарлета віддали голоси 226 нардепів - це мінімально необхідна кількість голосів для прийняття такого рішення.

Після цього у фракції "Голосу" заявили журналістам, що нардеп від ОПЗЖ, чия картка проголосувала за призначення Шкарлета, не був присутній у залі засідань протягом дня.

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