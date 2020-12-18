Разумков зібрав нараду через ймовірне "кнопкодавство" при голосуванні за міністрів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив керівникам фракцій та груп зібратись у його кабінеті та оголосив перерву у засіданні парламенту, передає кореспондент УНН.
"Оголошується перерва до 10:45. Прошу керівників депутатських фракцій та груп зібратись у моєму кабінеті", - сказав Разумков.
З його слів, на перерві наполягали представники "Голосу" та "ЄС".
Також Разумков запросив доєднатись прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, що бере участь у сьогоднішньому засіданні.
Зазначимо, раніше сьогодні нардеп Ярослав Железняк написав у Telegram, що ранок останнього пленарного дня у році почнеться з наради голів фракцій через вчорашнє "численне (вже бачимо мінімум 4 випадки) кнопкодавство під час голосування за міністрів".
Так, напередодні Верховна Рада призначила двох міністрів – Романа Лещенка міністром аграрної політики та Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.
Зокрема, за Сергія Шкарлета віддали голоси 226 нардепів - це мінімально необхідна кількість голосів для прийняття такого рішення.
Після цього у фракції "Голосу" заявили журналістам, що нардеп від ОПЗЖ, чия картка проголосувала за призначення Шкарлета, не був присутній у залі засідань протягом дня.