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Комітет Ради відмовився розглядати ймовірне "кнопкодавство" при голосуванні за Шкарлета

Київ • УНН

 • 15243 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Члени Комітету Верховної Ради України з питань регламенту на засіданні відмовилися розглядати факти передбачуваного "кнопкодавства" при голосуванні за призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки. Про це в своєму Telegram-каналі написав народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

Комітет Ради відмовився розглядати ймовірне "кнопкодавство" при голосуванні за Шкарлета

"Тиждень тому Рада "проголосувала" призначення Шкарлета... На табло був необхідний мінімум - 226 голосів. Але таке голосування відбулося виключно за рахунок кнопкодавства. Сьогодні об 11:00 за дорученням Спікера зібрався Комітет ВРУ з питань Регламенту, щоб розібратися з цим питанням", - зазначає він.

За словами Железняка, на засіданні фракція "Голос" збиралася показати факти про те, що мінімум 3️ випадки кнопкодавства було зафіксовано.

"Але Регламентний Комітет вкрай агресивно відмовився навіть подивитися на ці факти. Не цікаво більшості депутатів, відповідальних за питання регламенту і депутатської етики, розглядати питання регламенту і депутатської етики. А паралельно, зовсім випадково, Управління державної охорони України досі не дало відео з камер в залі Ради. Доступ до камер є, а ось права дати інформацію немає. Може, тому що це 100% докази кримінального злочину низки депутатів?", - додав нардеп.

Нагадаємо, Комітету Ради з питань регламенту було доручено розібратися з ситуацією з передбачуваним "кнопкодавством" при голосуванні за призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки.

Так, спікер ВРУ Дмитро Разумков доручив керівникам фракцій і груп зібратися в його кабінеті і оголосив перерву в засіданні парламенту через ймовірне "кнопкодавство" при голосуванні за міністрів. 

Напередодні Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

Зокрема, за Сергія Шкарлета віддали голоси 226 нардепів - це мінімально необхідна кількість голосів для прийняття такого рішення.

Після цього у фракції "Голос" заявили журналістам, що нардеп від ОПЗЖ, чия картка проголосувала за призначення Шкарлета, не був присутній в залі засідань протягом дня.

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