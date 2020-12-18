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Комитету Рады поручено разобраться с вероятным "кнопкодавством" при голосовании за Шкарлета

Киев • УНН

 • 15586 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Комитету Рады по вопросам регламента поручено разобраться с ситуацией с предполагаемым "кнопкодавством" при голосовании за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки. Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

Комитету Рады поручено разобраться с вероятным "кнопкодавством" при голосовании за Шкарлета

"Я обращаюсь к комитету: поступило заявление от двух фракций, оно будет расписано и направлено на комитет, и на ближайшем заседании комитета, которое состоится по графику - рассмотреть ситуацию, которая, возможно, имела место в одном из голосований вчера. Все его знают. И изучить ситуацию на регламентном комитете", - сказал Разумков.

Отметим, ранее сегодня Разумков поручил руководителям фракций и групп собраться в его кабинете и объявил перерыв в заседании парламента из-за вероятного "кнопкодавства" при голосовании за министров.

Так, накануне Верховная Рада назначила двух министров - Романа Лещенко министром аграрной политики и Сергея Шкарлета министром образования и науки.

В частности, за Сергея Шкарлета отдали голоса 226 нардепов - это минимально необходимое количество голосов для принятия такого решения.

После этого во фракции "Голос" заявили журналистам, что нардеп от ОПЗЖ, чья карточка проголосовала за назначение Шкарлета, не присутствовал в зале заседаний в течение дня.

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