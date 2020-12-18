Комітету Ради доручено розібратись із ймовірним "кнопкодавством" при голосуванні за Шкарлета
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Комітету Ради з питань регламенту доручено розібратись із ситуацією із ймовірним "кнопкодавством" при голосуванні за призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
"Я звертаюсь до комітету: надійшла заява від двох фракцій, вона буде розписана і направлена на комітет, і на найближчому засіданні комітету, яке відбудеться згідно графіку - розглянути ситуацію, яка, можливо, мала місце щодо одного з голосувань вчора. Всі його знають. І вивчити ситуацію на регламентному комітеті", - сказав Разумков.
Зазначимо, раніше сьогодні Разумков доручив керівникам фракцій та груп зібратись у його кабінеті та оголосив перерву у засіданні парламенту через ймовірне "кнопкодавство" при голосуванні за міністрів.
Так, напередодні Верховна Рада призначила двох міністрів – Романа Лещенка міністром аграрної політики та Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.
Зокрема, за Сергія Шкарлета віддали голоси 226 нардепів - це мінімально необхідна кількість голосів для прийняття такого рішення.
Після цього у фракції "Голос" заявили журналістам, що нардеп від ОПЗЖ, чия картка проголосувала за призначення Шкарлета, не був присутній у залі засідань протягом дня.