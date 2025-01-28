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Комиссар ЕС предлагает создание «Европейского космического щита» для укрепления безопасности

Комиссар ЕС предлагает создание «Европейского космического щита» для укрепления безопасности

Киев  •  УНН

 • 5417 просмотра

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Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призывает создать «Европейский космический щит» для объединения оборонных усилий в космосе. ЕС стремится противодействовать влиянию Китая, России и частных компаний вроде SpaceX.

Европейский комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призывает к созданию «Европейского космического щита» для объединения усилий по обороне в космосе.

Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали 

Я хочу начать диалог с государствами-членами и космическими командованиями, чтобы рассмотреть варианты повышения осведомленности о европейской космической сфере для отслеживания угроз, включая военные угрозы

- сказал он в своей речи на 17-й Европейской космической конференции.

В частности, он отметил, что это положит начало созданию Европейского космического щита, который объединит наши оборонные усилия в космосе. Сегодня страны все больше конкурируют за господство в космосе. Например, Китай и Россия объединились после российского вторжения в Украину для реализации таких проектов, как совместная лунная ядерная электростанция.

Мы не можем оставить космос оси агрессивных авторитарных режимов. Европа должна сохранить лидерство в космосе

- сказал Андрюс Кубилюс.

На сегодня ЕС тратит на космос около €2 млрд в год.Кубилюс также выразил предостережение относительно частных космических предпринимателей, в частности Илона Маска и его компании SpaceX, которые, по его словам, могут ставить под угрозу европейскую космическую безопасность и независимость.

Сейчас итальянское правительство ведет переговоры с компанией Маска SpaceX о сделке на сумму 1,5 млрд евро по предоставлению зашифрованных телекоммуникационных услуг через его провайдера спутникового интернета Starlink.

Напомним 

Chang Guang Satellite Technology достигла скорости передачи данных 100 Гбит/с через лазерную связь со спутника на Землю. Это в 10 раз превышает предыдущий рекорд и опережает возможности Starlink. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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