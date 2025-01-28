Комісар ЄС пропонує створення “Європейського космічного щита” для зміцнення безпеки

Європейський комісар з оборони та космосу Андрюс Кубілюс закликає до створення "Європейського космічного щита" для об'єднання зусиль з оборони в космосі.

Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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Я хочу почати діалог з державами-членами і космічними командуваннями, щоб розглянути варіанти підвищення обізнаності про європейську космічну сферу для відстеження загроз, включно з військовими загрозами - сказав він у своїй промові на 17-й Європейській космічній конференції.

Зокрема, він зазначив, що це покладе початок створення Європейського космічного щита, який об'єднає наші оборонні зусилля в космосі.Сьогодні країни все більше конкурують за панування в космосі. Наприклад, Китай та росія об'єдналися після російського вторгнення в Україну для реалізації таких проєктів, як спільна місячна ядерна електростанція.

Ми не можемо залишити космос осі агресивних авторитарних режимів. Європа повинна зберегти лідерство в космосі - сказав Андрюс Кубілюс.

На сьогодні ЄС витрачає на космос близько €2 млрд на рік.Кубілюс також висловив застереження щодо приватних космічних підприємців, зокрема Ілона Маска та його компанії SpaceX, які, за його словами, можуть ставити під загрозу європейську космічну безпеку та незалежність.

Наразі італійський уряд веде переговори з компанією Маска SpaceX про угоду на суму 1,5 млрд євро з надання зашифрованих телекомунікаційних послуг через його провайдера супутникового інтернету Starlink.

Нагадаємо

Chang Guang Satellite Technology досягла швидкості передачі даних 100 Гбіт/с через лазерний зв'язок із супутника на Землю. Це в 10 разів перевищує попередній рекорд та випереджає можливості Starlink.