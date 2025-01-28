Комісар ЄС пропонує створення “Європейського космічного щита” для зміцнення безпеки

ukenru
09:48 • 59515 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 114365 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 113154 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 132889 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 163967 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 215319 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 173593 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151217 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125083 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109827 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 133799 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 131643 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 133177 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 127329 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 110091 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 182672 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 181186 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 313073 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 340550 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 275185 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 37096 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 69144 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 69411 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 131643 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 102056 перегляди
Актуальне
Комісар ЄС пропонує створення “Європейського космічного щита” для зміцнення безпеки

Комісар ЄС пропонує створення “Європейського космічного щита” для зміцнення безпеки

Київ • УНН

 • 25165 перегляди

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс закликає створити "Європейський космічний щит" для об'єднання оборонних зусиль у космосі. ЄС прагне протидіяти впливу Китаю, Росії та приватних компаній на кшталт SpaceX.

Європейський комісар з оборони та космосу Андрюс Кубілюс закликає до створення "Європейського космічного щита" для об'єднання зусиль з оборони в космосі.

Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі 

Я хочу почати діалог з державами-членами і космічними командуваннями, щоб розглянути варіанти підвищення обізнаності про європейську космічну сферу для відстеження загроз, включно з військовими загрозами

- сказав він у своїй промові на 17-й Європейській космічній конференції.

Зокрема, він зазначив, що це покладе початок створення Європейського космічного щита, який об'єднає наші оборонні зусилля в космосі.Сьогодні країни все більше конкурують за панування в космосі. Наприклад, Китай та росія об'єдналися після російського вторгнення в Україну для реалізації таких проєктів, як спільна місячна ядерна електростанція.

Ми не можемо залишити космос осі агресивних авторитарних режимів. Європа повинна зберегти лідерство в космосі

- сказав Андрюс Кубілюс.

На сьогодні ЄС витрачає на космос близько €2 млрд на рік.Кубілюс також висловив застереження щодо приватних космічних підприємців, зокрема Ілона Маска та його компанії SpaceX, які, за його словами, можуть ставити під загрозу європейську космічну безпеку та незалежність.

Наразі італійський уряд веде переговори з компанією Маска SpaceX про угоду на суму 1,5 млрд євро з надання зашифрованих телекомунікаційних послуг через його провайдера супутникового інтернету Starlink.

Нагадаємо 

Chang Guang Satellite Technology досягла швидкості передачі даних 100 Гбіт/с через лазерний зв'язок із супутника на Землю. Це в 10 разів перевищує попередній рекорд та випереджає можливості Starlink. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ПолітикаТехнології

Звернутися з питань розміщення реклами