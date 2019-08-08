Комик Великий намекнул, что будет пародировать Президента Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Комик Юрий Великий косвенно подтвердил, что будет пародировать Президента Украины Владимир Зеленского в шоу 95 квартала, сообщает УНН со ссылкой на Instagram артиста.
Юрий Великий разместил пост с фрагментом интервью художественного руководителя студии Евгения Кошевого, в котором тот сообщает, что вероятно именно Великий будет пародировать Президента, и подписал его словами “Ну многие уже и так догадались”.
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Ранее Великий также размещал видео из гримерки в котором явно пародировал Владимира Зеленского.
Напомним, что в июле студия объявила конкурс на лучшего актера, который будет пародировать основателя студии, ныне действующего Президента Украины Владимира Зеленского. В правдоподобность, по условиям конкурса, должны были поверить даже охранники на проходной Администрации президента.
Наконец-то подстригся... Что-то со мной не то #ЮрийВеликий #ВеликийВеликий #ключевоесловоВеликий