Лига Смеха разыгрывает "Кубок Президента Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Проекте “Лига Смеха” 13 декабря текущего года разыграют Кубок Президента Украины. Сообщение о ответной меры появилось в соцсети Facebook, передает УНН.
“Начинает новую традицию — в конце года разыграем Кубок Президента Украины. Будет много юмора, смеха и шуток. И примечательно то, что будет происходить все это действо на главной сцене нашей страны — во Дворце „Украина“ 13 декабря”, — сообщают организаторы мероприятия.
На сайте компании “Квартал-концерт” уже можно приобрести билеты на мероприятие стоимостью от 150 до 3000 грн. Треть мест в зале уже недоступна.
Как сообщал УНН, ранее руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан в шутку назвал ведущего “Лиги смеха” Евгения Кошевого новым премьер-министром Украины.